В ДК «Тантал» под театр оперы и балета пришлось углублять оркестровую яму

Оркестровую яму в ДК Тантал пришлось углублять
Фото: Дарья Вострикова
На встрече с журналистами 1 октября директор театра оперы и балета Алексей Комаров рассказал о том, как встретит зрителей новая сцена, которую теперь оборудовали в ДК «Тантал» на 2-й Дачной. Сюда театр переехал на несколько лет на время масштабной реконструкции в основном здании, на Театральной площади.
- До нас здание было практически в предаварийном состоянии без света, воды и тепла, мы все подключили. Два года назад тут были кружки, — рассказал он.
Алексей Комаров, директор театра
Фото: Дарья Вострикова
Сделали лестницу, крышу, козырек, кассовую зону, меньше всего работы потребовал балетный зал. Здесь есть репетиционный зал с двумя роялями.
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Фото: Дарья Вострикова
Для сводных репетиций здесь можно пользоваться залом дома работников искусств — он меньше и хуже — стены отделаны песчаником.
В ДК «Тантал» уже перевезли кресла и гардероб и прежнего здания, специально углубляли оркестровую яму. Картины, которые должны быть на входе в зал, пока еще лежат на полу.
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Фото: Дарья Вострикова
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