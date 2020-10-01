В ДК «Тантал» под театр оперы и балета пришлось углублять оркестровую яму

Оркестровую яму в ДК Тантал пришлось углублять Фото: Дарья Вострикова

На встрече с журналистами 1 октября директор театра оперы и балета Алексей Комаров рассказал о том, как встретит зрителей новая сцена, которую теперь оборудовали в ДК «Тантал» на 2-й Дачной. Сюда театр переехал на несколько лет на время масштабной реконструкции в основном здании, на Театральной площади.

- До нас здание было практически в предаварийном состоянии без света, воды и тепла, мы все подключили. Два года назад тут были кружки, — рассказал он.

Алексей Комаров, директор театра Фото: Дарья Вострикова

Сделали лестницу, крышу, козырек, кассовую зону, меньше всего работы потребовал балетный зал. Здесь есть репетиционный зал с двумя роялями.

. Фото: Дарья Вострикова

Для сводных репетиций здесь можно пользоваться залом дома работников искусств — он меньше и хуже — стены отделаны песчаником.

В ДК «Тантал» уже перевезли кресла и гардероб и прежнего здания, специально углубляли оркестровую яму. Картины, которые должны быть на входе в зал, пока еще лежат на полу.

. Фото: Дарья Вострикова

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