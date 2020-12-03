Жители Жасминки замерзли на остановке: Мэрия обещает строительство объездной дороги

Утром люди при 20-градусном морозе почти час ожидали автобусов, которые стояли на переезде

В ответ на публикацию о замерзающих в ожидании автобуса на остановках жителях поселка Жасминный, в МКУ «Транспортное управление» пообещали «уделить особое внимание развитию транспортной инфраструктуры отдаленных микрорайонов».

Конкретнее, в МКУ пообещали, что планируют провести переговоры с руководством Приволжской железной дороги, чтобы рассмотреть возможность скорректировать расписание поездов на территории областного центра.

При этом, обещано, что «вопрос будет проработан с перевозчиками, чтобы постараться избежать подобного длительного ожидания, особенно в зимний период».

- В планах муниципалитета – строительство объездной дороги, которая позволит общественному и личному автотранспорту миновать возможные заторы и пересечения с железнодорожными путями, сообщили в МКУ «Транспортное управление» в ответ на публикацию в «КП-Саратов» и заверили, что держат ситуацию на контроле.

Каких-либо графиков и дат, когда эти планы будут реализованы, в мэрии не представили.

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