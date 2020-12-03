В Жасминке люди 40 минут на морозе ждали автобус в город

Фото Евгения Колесникова из чата «ЧП Саратов Прямой эфир»

В поселке Жасминный Саратова люди на морозе утром ждали общественный транспорт 40 минут.

Как сообщил Евгений Колесников в социальной сети, из-за закрытого переезда автобус не мог доехать.

- Это в -20 градусов, — упомянул мужчина.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Инстаграм, что намерен развивать отдаленные микрорайоны и поселки Саратова, чтобы жизнь там не отличалась от жизни в центре города. С таким посылом Володин неоднократно обращался и к городским властям.

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