Центр управления регионом: Саратовцам надо жаловаться больше и чаще

Центр Управления регионом (ЦУР) Фото: Дарья Вострикова

Руководитель саратовского Центра управления регионом (ЦУР) Сергей Блаженнов считает, что жители региона должны постепенно привыкать говорить о проблемах любой важности открыто.

- Все социальные проблемы должны решаться. Но для этого жителям необходимо рассказывать о них. Сделать это можно в соцсетях, на официальных страницах глав районов, муниципалитетов, на сайтах министерств, в комментариях к той или иной информации, словом, всюду. Также можно скачать на телефон приложение «ПОС Госуслуги» и сообщить о волнующем вопросе там. Писать можно о любых проблемах, даже самых небольших и чем чаще, тем лучше, — рассказал глава ЦУР Сергей Блаженнов.

Напомним, саратовский Центр управления регионом начал работать в начале октября. Специалисты ЦУРа призваны отслеживать и выявлять точки социальной напряженности в регионе, формировать комплексную картину проблем граждан на основе обращений из интернета. Кроме этого они должны контролировать процесс решения этих проблем и «проводить глубокий анализ острых вопросов от населения, чтобы бороться с первопричиной и предотвращать инциденты в будущем, — уточнили в ЦУРе.

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