В новом Центре управления регионом отслеживают посты саратовцев в соцсетях

В Центр управления регионом стекаются все обращения саратовцев Фото: Дарья Вострикова

В Саратове открылся Центр управления регионом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он создан для того, чтобы органы власти могли оперативнее решать проблемы.

ЦУР включает в себя восемь блоков по отраслям — ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт и защита.

Системой уже пользуются свыше 3,5 тыс. человек, заведено более 1,4 тыс. личных кабинетов для органов власти и подведомственных организаций.

Со 2 апреля в ЦУР поступило свыше 1,49 тыс. обращений: 780 — через приложение Госуслуг, 240 — через портал Гослулуг. 470— через виджеты на сайтах органов госвласти.

Чаще всего граждане обращаются по теме дорог, ЖКХ, благоустройства и медицины, в том числе коронавируса.

Также в ЦУР аккумулируются сообщения из соцсетей, приложений, звонков на горячие линии ведомств. В первом случае специальная техника по алгоритмам вычисляет обращения, потом их проверяет модератор и назначает ответственного за исполнение. Если пост приняли в работу, то человек получит ответ на той площадке, где оставлял вопрос.

В ЦУР работают существующие работники министерств и ведомств — от каждого по одному прикрепленному человеку. Они отвечают на профильные проблемы, а несколько десятков сотрудников — на обычные, бытовые.

В ЦУР работают существующие работники министерств и ведомств Фото: Дарья Вострикова

Финансирование идет за счет федеральной целевой субсидии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.