В новом Центре управления регионом отслеживают посты саратовцев в соцсетях

В Центр управления регионом стекаются все обращения саратовцев
Фото: Дарья Вострикова
В Саратове открылся Центр управления регионом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он создан для того, чтобы органы власти могли оперативнее решать проблемы.
ЦУР включает в себя восемь блоков по отраслям — ЖКХ, ТКО, энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт и защита.
Системой уже пользуются свыше 3,5 тыс. человек, заведено более 1,4 тыс. личных кабинетов для органов власти и подведомственных организаций.
Со 2 апреля в ЦУР поступило свыше 1,49 тыс. обращений: 780 — через приложение Госуслуг, 240 — через портал Гослулуг. 470— через виджеты на сайтах органов госвласти.
Чаще всего граждане обращаются по теме дорог, ЖКХ, благоустройства и медицины, в том числе коронавируса.
Также в ЦУР аккумулируются сообщения из соцсетей, приложений, звонков на горячие линии ведомств. В первом случае специальная техника по алгоритмам вычисляет обращения, потом их проверяет модератор и назначает ответственного за исполнение. Если пост приняли в работу, то человек получит ответ на той площадке, где оставлял вопрос.
В ЦУР работают существующие работники министерств и ведомств — от каждого по одному прикрепленному человеку. Они отвечают на профильные проблемы, а несколько десятков сотрудников — на обычные, бытовые.
В ЦУР работают существующие работники министерств и ведомств
Фото: Дарья Вострикова
Финансирование идет за счет федеральной целевой субсидии.
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