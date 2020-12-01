Уголовное дело в отношении Александра Ландо вновь возобновлено

В Саратове вновь возбуждено уголовное дело в отношении Александра Ландо, бывшего руководителя Общественной палаты региона.

Напомним, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы он получил 6,6 млн рублей от «Автокомбинат-2» за помощь в конкурсе перевозчиков.

Уголовное дело в отношении Ландо было возбуждено еще в 2019 году, но несколько раз его закрывали, а потом снова возобновляли.

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