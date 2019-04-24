В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Экс-председателю Общественной палаты инкриминируют покровительство бизнесу перевозчиков
Александр ЛандоФото: Александр Уриевский
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Александр Ландо, бывший Председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
По предварительной информации, ему инкриминируют статью 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Речь может идти якобы о получении крупных сумм за покровительство автотранспортному бизнесу.
В настоящее время Александр Ландо недоступен для комментариев.
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ИСТОЧНИК KP.RU