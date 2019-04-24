В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-24T18:44:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Ландо, бывший Председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

По предварительной информации, ему инкриминируют статью 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».

Речь может идти якобы о получении крупных сумм за покровительство автотранспортному бизнесу.

В настоящее время Александр Ландо недоступен для комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Ландо уходит из Общественной палаты Саратовской области

Об этом сообщил его коллега по ОПе

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU