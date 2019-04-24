2019-04-24T18:44:43+03:00
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Экс-председателю Общественной палаты инкриминируют покровительство бизнесу перевозчиков
Екатерина Семенова
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Александр ЛандоАлександр ЛандоФото: Александр Уриевский
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Александр Ландо, бывший Председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

По предварительной информации, ему инкриминируют статью 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».

Речь может идти якобы о получении крупных сумм за покровительство автотранспортному бизнесу.

В настоящее время Александр Ландо недоступен для комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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