Уголовное дело против Александра Ландо прекращено

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:12:42+03:00

Во второй раз

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В Саратовской области прекращено уголовное дело в отношении Александра Ландо, бывшего председателя региональной Общественной палаты.

Об этом на своей странице сообщил член областной ОПы Николай Скворцов.

- 29 июня т.г. второй раз уголовное дело Александр Соломонович Ландо прекращено. В этот раз он извещен о праве на реабилитацию. Второй раз радуюсь за Соломоновича! — написал он в Facebook.

Фото Николая Скворцова в Facebook

Фото Николая Скворцова в Facebook

Напомним, дело в отношении Ландо по подозрению в мошенничестве было возбуждено 23 апреля 2019 года. Но 23 апреля 2020 года его прекратили «в связи с отсутствием в его деянии состава преступления».

В июне 2020 года прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела и вернула его в СУ СКР для дальнейшего расследования. И вот снова оно прекращено 29 июня также в связи с отсутствием состава преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU