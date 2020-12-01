Тысячи жителей Балакова остались без электричества

Балаково остался без света. Кадр из видео

Жители Балакова остались без света.

Как сообщают в эти минуты очевидцы, сразу несколько районов города оказались обесточены.

В соцсетях жители проводят «перекличку» тех, у кого внезапно отключили электроэнергию. Некоторые опасаются, что из-за этого могут отключиться и котельные, то есть горожанам грозит остаться еще и без отопления.

Выдвигаются версии о неполадках на одной из подстанций.

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