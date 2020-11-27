Следствие: мать убитого в Энгельсе ребенка не исполняла своих обязанностей

Трагедия разыгралась в Энгельсе, на улице Рабочих Маевок Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с убийством мальчика в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз дело возбуждено по факту халатности органов профилактики.

Следствие считает, что мать убитого на улице Рабочих Маевок шестилетнего мальчика не исполняла надлежащим образом свои родительские обязанности. Семья находилась в социально опасном положении.

При этом 36-летняя мать жила в Энгельсе с сыном и сожителем с мая 2020 года без регистрации.

Свои обязанности, по версии следствия, не исполняли и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Они не выявили социально опасного положения семьи, не оказывали поддержку, не приняли мер по изъятию ребенка. Все это привело к трагедии 20 ноября, когда мальчик был зарезан человеком, оставленным с ним для присмотра.

Расследование продолжается.

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