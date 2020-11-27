Для матери убитого в Энгельсе ребенка собрали вещи новорожденному

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя посетила перинатальный центр в Энгельсе, где лежит мать ребенка, убитого на улице Рабочих Маевок.

Как сообщила Татьяна Загородняя на своей странице в Instagram, женщине предложено переехать с новорожденным малышом в кризисный центр. Однако так отказалась, заметив, что намерена найти новую квартиру.

Волонтеры уже собрали для младенца вещи.

- Я предложила юридическое сопровождение, у мамы много именно таких вопросов тоже. Мама будет находиться в роддоме ещё некоторое время. С ней работает психолог центра. Как же хочу, что бы все у маленького человечка, появившегося на свет сложилось по-другому. И он был здоров и счастлив, — сказала Татьяна Загородняя.

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