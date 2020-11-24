Кондитерскую фабрику в Саратове хотят признать банкротом

Кондитерскую фабрику «Саратовская» хотят признать банкротом.
Иск в Арбитражный суд области подала новосибирская фирма НАО «Харменс. Компания занимается производством картонной упаковки и этикеток.
Сумма иска — более 2,7 млн рублей.
Напомним, с 26 октября фабрика приостановила работу. Без работы до 31 декабря остались 580 человек.
После этого, 5 ноября, министр финансов Вадим Ойкин на встрече с коллективом и руководством предприятия пообещал найти инвестора.
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