Вадим Ойкин пообещал найти инвестора для Саратовской кондитерской фабрики

В ближайшее время правительство Саратовской области готово подыскать инвестора для Саратовской кондитерской фабрики, которая сейчас приостановила работу. Об этом на встрече 5 ноября с коллективом и руководством фабрики заявил первый заместитель председателя правительства-министр финансов Вадим Ойкин.

Он сообщил, что областное правительство уже провело встречи с представителями ритейлеров, которые готовы закупать кондитерскую продукцию. Он призвал собственника и руководство компании немедленно приступить к переговорам с контрагентами, поскольку счёт идёт на дни.

- Дайте нам немного времени и, надеюсь, в следующий раз мы будем разговаривать вместе с потенциальным инвестором. Я считают, что кондитерская фабрика — бренд Саратовской области. Раньше поставки осуществлялись в 12 стран мира. Для нас очень важно не потерять это предприятие и найти пути решения, — пообещал Вадим Ойкин. При этом он добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы те определили ответственных за нынешнее состояние предприятия.

- Неправильно сработал менеджмент. Могу с уверенностью сказать, что такие вещи, как блокировка счетов и отключение электроэнергии, не происходят неожиданно, - сказал Ойкин.

Напомним, предприятие, на котором сейчас трудятся 580 человек, с 26 октября по 31 декабря временно приостановило деятельность из-за финансовых трудностей. Ранее там работало более 800 человека.

Владельцы пока ничего не делают для предотвращения банкротства, и признались, что не видят пути решения даже несмотря на то, что фактически фабрика пропускает самый прибыльный период — подготовку к новогодним праздникам.