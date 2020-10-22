На кондитерской фабрике в Саратове 580 человек остались без работы

Кондитерская фабрика в Саратове приостанавливает работу.

- В центр занятости населения поступило уведомление от АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» о принятии решения о временной приостановке работы по вине работодателя с 26 октября по 31 декабря 2020 года. Это затронет 580 сотрудников, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Саратовской области.

Также предприятие планирует официально уволить одного человека. Дата его предполагаемого высвобождения — 16 декабря.

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