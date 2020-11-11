Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 11 ноября

Опубликован очередной список аптек Саратова, где имеются противовирусные и жаропонижающие лекарства.

Информация появилась в телеграм-канале оперативного штаба «СтопКоронавирус_Саратовская область».

По традиции, данные будут пополняться в течение дня. Сейчас есть сведения только о лекарствах сети «Апрель Саратов». Кстати, одного из самых востребованных антибиотиков — «Цефтриаксона» — нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.