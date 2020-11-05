Володин предложил прокуратуре проверить дейятельность саратовского ТФОМС и министра финансов

Губернатор и спикер ГД на встрече с врачами. Фото со страницы спикера в ВКонтакте

Недополучение средств для медучреждений Саратовской области составляет миллиард рублей. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил губернатору определить персональную ответственность, вплоть до кадровых изменений.

Об этом в телеграм-канале «Пара слов» пишет депутат Госдумы Николай Панков.

- Обеспечьте бесперебойное финансирование учреждений здравоохранения, - Володин обратился к руководителю ТФОМСа.

- Валерий Васильевич (губернатору- прим. ред.), принимайте кадровые решения по ТФОМС. Должна быть персональная ответственность, - сказал Володин.

5 ноября в медуниверситете в Саратове проходит встреча Володина с руководителями государственных и частных медицинских учреждении , больниц, аптек, представителями региональнои власти.

По словам Панкова, вопросы были адресованы прежде всего руководителю ТФОМСа.

- Прямая задача спикера для меня. Обратиться в прокуратуру области для проверки деятельности ФОМСа. Как они контролируют и эффективно используют денежные средства. В его голосе понял , что это для быстрого исполнения. Сегодня же направлю это обращение, - сообщил Панков.

Темы обсуждения - ситуация с лекарственным обеспечением, тестами на коронавирус, услугами КТ, наличием медикаментов в аптеках и койкоместах в госпиталях. С этими проблемами к Володину обращались жители. Председатель Госдумы приехал в Саратов, чтобы обсудить все эти вопросы. Вячеслав Володин поднял вопрос, почему стоимость КТ в платных клиниках выросла с 2 тысяч до 5-6 тысяч. - Федеральные средства были выделены, КТ закуплены и два месяца стоят, - сказал Володин.

Он потребовал подготовить меры прокурорского реагирования также в отношении министра финансов Ойкина.

- Нам людей спасать надо, КТ есть, а установить не могут, - возмутился Володин.

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