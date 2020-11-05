Саратовцы опилюлились и передохнут от покупок лекарств: Росздравнадзор запретил продажу антибиотиков без рецептов

Аптеки не продают больше анибиотики без рецептов

Попытка регионального Росздравнадзора «проконтролировать» отпуск антибиотиков в аптеках Саратовской области обернулась дополнительными проблемами для больных проходящих лечение амбулаторно, на дому.

Ажиотаж вокруг нехватки лекарств в аптеках достиг такой степени, что перекрыл даже тему собственно коронавируса. По ситуации в Саратовской области в связи с этим высказался даже спикер ГД Вячеслав Володин, который был с рабочим визитом в областном центре 29 октября.

- То, что происходит с лекарствами — я не могу мириться. У меня вопросы к тем, кто отвечает за эту сферу. В первую очередь к руководителю регионального Росздравнадзора. Это их зона ответственности. Неэффективно работают. Поэтому тот человек, который его возглавляет, должен подумать. По-видимому, он устал, и ему нужно менять сферу деятельности, - сказал Володин.

Уже на следующий день региональный Росздравнадзор решил действовать, чтобы доказать, что руководитель «не устал». 30 октября появилось письмо в адрес всех руководителей аптечных сетей с напоминанием, что антибиотики должны продаваться строго по рецепту врача. Собственно, так это и было до сих пор, формально. На практике же их продавали свободно, без рецептов. Росздравнадзор пригрозил проверками и солидными штрафами за это, аптеки взяли под козырек и прекратили продажи антибиотиков без рецепта.

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При этом сделано это было совершенно игнорируя объективную реальность – система здравоохранения, особенно скорая помощь и первичное звено уже буквально захлебываются, работают на износ. Чтобы дождаться врача больным на дому приходиться ждать иногда по несколько дней. Соответственно, нет даже теоретического шанса укупить лекарства – ведь рецепт должен выписать врач, который все не приходит.

В результате ситуация не улучшилась – в аптеках даже с рецептом антибиотики до сих пор не найдешь, а теперь нужно дождаться еще и самого рецепта. Дистанционная помощь врачей через колл-центры и горячие линии в этой ситуации также значительно обесценилась – по телефону рецепт не выпишешь.

Пока ситуация с поставками еще не наладилась, в чем убедился лично губернатор, который решил проверить наличие антибиотиков в центральных аптеках Саратова. Впрочем, переболевший коронавирусом глава региона обещает все исправить.

Губернатор убедился, что лекарства до сих пор есть не везде. Да вообще мало где есть

- В аптеках специалисты должны доходчиво объяснять, какие аналоги лекарств имеются в наличии, давать рекомендации. Нам вместе надо найти решение, чтобы не было ажиотажного спроса, наладить поставки, сбалансировать ситуацию с лекарствами. С сегодняшнего дня в регионе по инициативе президента начинается доставка медикаментов пациентам, которые лечатся амбулаторно. Это также позволит снять нагрузку на аптеки и снизить ажиотаж, — отметил Валерий Радаев.

Сколько для этого понадобиться дней и доживут ли все больные до этого времени – не известно.

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