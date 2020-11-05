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Саратовцы опилюлились и передохнут от покупок лекарств: Росздравнадзор запретил продажу антибиотиков без рецептов

Антибиотики теперь строго по рецепту, который выписывает врач, которого надо ждать несколько дней
Источник:kp.ru
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Аптеки не продают больше анибиотики без рецептов

Аптеки не продают больше анибиотики без рецептов

Попытка регионального Росздравнадзора «проконтролировать» отпуск антибиотиков в аптеках Саратовской области обернулась дополнительными проблемами для больных проходящих лечение амбулаторно, на дому.

Ажиотаж вокруг нехватки лекарств в аптеках достиг такой степени, что перекрыл даже тему собственно коронавируса. По ситуации в Саратовской области в связи с этим высказался даже спикер ГД Вячеслав Володин, который был с рабочим визитом в областном центре 29 октября.

- То, что происходит с лекарствами — я не могу мириться. У меня вопросы к тем, кто отвечает за эту сферу. В первую очередь к руководителю регионального Росздравнадзора. Это их зона ответственности. Неэффективно работают. Поэтому тот человек, который его возглавляет, должен подумать. По-видимому, он устал, и ему нужно менять сферу деятельности, - сказал Володин.

Уже на следующий день региональный Росздравнадзор решил действовать, чтобы доказать, что руководитель «не устал». 30 октября появилось письмо в адрес всех руководителей аптечных сетей с напоминанием, что антибиотики должны продаваться строго по рецепту врача. Собственно, так это и было до сих пор, формально. На практике же их продавали свободно, без рецептов. Росздравнадзор пригрозил проверками и солидными штрафами за это, аптеки взяли под козырек и прекратили продажи антибиотиков без рецепта.

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При этом сделано это было совершенно игнорируя объективную реальность – система здравоохранения, особенно скорая помощь и первичное звено уже буквально захлебываются, работают на износ. Чтобы дождаться врача больным на дому приходиться ждать иногда по несколько дней. Соответственно, нет даже теоретического шанса укупить лекарства – ведь рецепт должен выписать врач, который все не приходит.

В результате ситуация не улучшилась – в аптеках даже с рецептом антибиотики до сих пор не найдешь, а теперь нужно дождаться еще и самого рецепта. Дистанционная помощь врачей через колл-центры и горячие линии в этой ситуации также значительно обесценилась – по телефону рецепт не выпишешь.

Пока ситуация с поставками еще не наладилась, в чем убедился лично губернатор, который решил проверить наличие антибиотиков в центральных аптеках Саратова. Впрочем, переболевший коронавирусом глава региона обещает все исправить.

Губернатор убедился, что лекарства до сих пор есть не везде. Да вообще мало где есть

Губернатор убедился, что лекарства до сих пор есть не везде. Да вообще мало где есть

- В аптеках специалисты должны доходчиво объяснять, какие аналоги лекарств имеются в наличии, давать рекомендации. Нам вместе надо найти решение, чтобы не было ажиотажного спроса, наладить поставки, сбалансировать ситуацию с лекарствами. С сегодняшнего дня в регионе по инициативе президента начинается доставка медикаментов пациентам, которые лечатся амбулаторно. Это также позволит снять нагрузку на аптеки и снизить ажиотаж, — отметил Валерий Радаев.

Сколько для этого понадобиться дней и доживут ли все больные до этого времени – не известно.

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