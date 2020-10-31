В Саратове и области за сутки сбили нескольких пешеходов

В Саратове и области за 30 октября произошло несколько аварий, где автомобили сбивали пешеходов. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональной ГИБДД.

Так, в 18:25 на перекрестке улиц 27 Съезда КПСС и Московской в Ершове 53-летний водитель ВАЗ-21099 наехал на 12-летнюю девочку. Ребенок шла по пешеходному переходу. Медики осмотрели ее и назначили лечение на дому.

На 2-м Детском проезде, 59 в Саратове 65-летний водитель Audi в 18:15 сбил 27-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.

В селе Хоперском Балашовского района 19-летний водитель ВАЗ-21074 задавил 81-летнюю женщину. В 17:48 та шла по обочине слева по ходу движения. На одежде старушки не было световозвращающих элементов. Пенсионерку с травмами госпитализировали.

Еще один наезд на пешехода произошел в 07:00 напротив дома №29 по улице Тархова. Там 49-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» решил пролететь по пешеходному переходу и не заметил идущую там женщину. Пострадавшая 79-летняя пенсионерка попала в больницу.

Напомним, ночью также произошла авария с участием пешехода в Татищевском районе, мужчина умер в больнице. Сбил троллейбус пенсионерку в Заводском районе. Она, к счастью, осталась жива, но проведет некоторое время в стационаре.

Во избежание ДТП Госавтоинспекция области просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.