В Заводском районе Саратова троллейбус задавил пенсионерку

В Саратове троллейбус сбил пенсионерку. Фото городской ГИБДД

В Заводском районе Саратова сегодня утром, 30 октября, троллейбус сбил пенсионерку.

- По предварительным данным, в 09:45 на перекрестке проспекта Энтузиастов и улицы Пензенская 41-летний водитель наехал на 71-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Ее доставили в больницу.

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