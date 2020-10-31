Под Саратовом иномарка насмерть сбила мужчину на трассе

В Татищевском районе на трассе вчера утром, 30 октября, насмерть сбили мужчину.

- В 06:25 на 258-м км автодороги Тамбов — Саратов 37-летний водитель Hyundai Greta, по предварительным данным, наехал на пешехода, шедшего по дороге в попутном направлении. На нем была темная одежда без световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался. Сейчас его личность устанавливается.

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