После пьяной драки в Саратове с балкона выкинули женщину

Фото Службы спасения Саратовской области

В Саратове в результате пьяной драки в одной из квартир дома №50 по улице Большая Садовая с балкона выкинули женщину.

К счастью, квартира находилась только на втором этаже здания. Пострадавшую 36-летнюю женщину госпитализировали областные спасатели.

По предварительным данным, в ходе пьяной драки один из мужчин выбросил женщину с балкона второго этажа. В результате конфликта еще одному из его участников, 30-летнему мужчине потребовалась помощь медиков. Его госпитализировала бригада центра медицины катастроф.

На месте ЧП работают полицейские. Как сообщили очевидцы сайту ЧП-Саратов, в квартире постоянно собирались «асоциальные элементы».

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