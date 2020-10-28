В Саратове арестована мать, выбросившая двух дочерей из окна

Женщина была арестована на два месяца Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестована 39-летняя женщина, подозреваемая в попытке убийства двух детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд согласился с ходатайством следствия и отправил женщину под стражу на два месяца, до 28 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство следствия Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 17 октября из окна квартиры на четвертом этаже дома на Ново-Астраханском шоссе выпали две девочки 5 и 8 лет. По версии следствия, их выбросила родная мать, которая после того предприняла попытку суицида. Дети и женщина были госпитализированы. Сейчас в больнице остается младшая сестра, которая находится в тяжелом состоянии.

Женщину выписали из стационара Фото: СУ СКР по Саратовской области

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