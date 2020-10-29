В Саратовской области коронавирусом болеют 270 беременных женщин

В Саратовской области на сегодняшнее утро, 29 октября, зарегистрировано 270 беременных с коронавирусом.

- У 167 из них срок беременности более 22 недель, — рассказал на брифинге в Минздраве региона замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

Также за все время пандемии 75 женщин в области родили, 209 выздоровели, а 55 находятся под наблюдением, из них 19 на лечении в горбольнице №3 и 16 — в горбольнице №10.

Коронавирус нашли и у 1 067 детей, из них 63 не исполнилось и года. За все время время 254 ребенка госпитализировали, сейчас в госпиталях остаются 42 ребенка.

За все время в регионе умерли двое детей до года с коронавирусом, у одного из них COVID-19 был вторым диагнозом, а смерть произошла от заболевания центральной нервной системы, второй скончался именно от новой инфекции. Умерла в регионе и беременная женщина.

Грайфер сообщил, что сам бы пошел работать в коронавирусный госпиталь, «но сейчас мы на своих местах работаем круглосуточно почти без выходных, поэтому почти нет свободного времени, чтобы пойти дежурить».

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