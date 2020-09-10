В Саратовской области от коронавируса скончалась роженица

Стали известны подробности о двух новых скончавшихся от коронавируса жителей Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава региона, одной из умерших стала 33-летняя женщина. В течение недели она лечилась на дому под наблюдением врача, но из-за ухудшения состояния ее госпитализировали.

Она находилась в тяжелом состоянии, ей проводили различные процедуры и интенсивную терапию.

Каждый день пациентку консультировали в федеральном дистанционном консультативном центре анестезиологии-реаниматологии, проводились консилиумы.

- Ведение пациентки осложнялось имеющейся беременностью, из-за чего ей нельзя было назначать препараты и проводить лучевую диагностику. Женщина родила, ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Однако полиорганная недостаточность прогрессировала, пациентку перевели на ИВЛ, где она провела шесть суток, а затем на аппарат ЭКМО на четверо суток. Несмотря на терапию, она умерла, — рассказали в Минздраве региона.

Вторым скончавшимся за сутки стал 62-летний мужчина. Его лечили в стационаре от пневмонии, вызванной коронавирусом. Течение болезни осложнилось массивным легочным кровотечением, развитием печеночно-почечной недостаточности. Он умер, проведя в больнице семь суток, из них три — на ИВЛ. Также у пациента была артериальная гипертензия и ожирение.

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