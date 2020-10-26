Саратов, Энгельс и Балаково будут еженедельно отчитываться Бусаргину о работе по повышению доходов

Роман Бусаргин потребовал еженедельных отчетов о работе по увеличению доходов

Консолидированный бюджет Саратовской области недополучит почти 10 млрд рублей поступлений от налогов. Местные бюджеты недополучат 14% от этой суммы, остальное - потеря областного бюджета. Недоимка по НДФЛ составляет 12%. Об этом на совещании в правительстве по мобилизации доходов и сборов налогов заявил зампред правительства Саратовской области Вадим Ойкин.

- В связи с этим мы разработали форму отчетности, которую направили в минувшую пятницу в три крупнейших муниципалитета – Саратов, Энгельс и Балаково. В ежедневном режиме будете отчитываться и сами увидите отдачу, нужна системная работа, - заметил Вадим Ойкин.

Он привел примеры, расхождения отчетов о выводе работников из тени. В Саратове отчитались о четырех с лишним тысячах легализованных работников. Налоговая по выплатам подверждает только 326 человек. В Энгельсе отчитались о 1860 работниках – по факту налоговая подтверждает 827 человек, в Балаково 1490 по отчету, по факту 984.

Замруководителя Управления налоговой службы в Саратовской области Ирина Антонова заявила, что в названных муниципалитетах только в Балаково боле-менее налажена работа по выявлению неоформленных земель и домов.

Напомним, председатель правительства Роман Бусаргин ранее пригрозил назвать известные фамилии владельцев земель и коттеджей, которые до сих пор числятся как недострои, чтобы не платить налоги.

Бусаргин также потребовал еженедельные отчеты налоговой.

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил четко разобрать какие этапы в системной работе по увеличению доходов должен он исполнить, и за что именно должны отвечать муниципалитеты.

- Почему снова виноваты муниципалитеты, не понимаю, – заметил Исаев по поводу упреков о плохой работе по сбору доходов.

- Виноватых тут нет, мы как раз вместе ищем лучшие способы совместной работы, - ответил Роман Бусаргин.

- Давно пора - отметил Исаев.