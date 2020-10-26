Бусаргин пригрозил озвучить известные в Саратове фамилии крупных должников по налогам

Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

Главам районов Саратовской области поставлена задача по мониторингу всех хозяйствующих субъектов, кому принадлежит тот или иной участок и здание, чтобы собирать больше налогов.

- Уважаемые главы, нужно понимать бизнес, который работает на территории муниципальных районов и городов с точки зрения видов деятельности, штатной численности и заработной платы. Нужно искоренять возможность использования «серых схем» в выплате зарплат. Также это касается и товарищей, которые не оформляют построенные коттеджи в собственность, чтобы не платить за них налоги, — заявил председатель правительства Роман Бусаргин 26 октября на совещании по аккумулированию налоговых поступлений в местные и областной бюджеты.

Он отметил, что за период пандемии количество обращений за мерами социальной поддержки выросло в 15 раз, и удается до сих пор их обеспечивать. Теперь власти возьмутся плотнее за сбор налогов с предпринимателей и населения.

- Пересмотрите отношение к своим работникам. Если зарплата ниже МРОТ или среднего уровня по отрасли, ждите в гости надзорные органы. Проверять будут каждого! Соответствующую базу по средней заработной плате на предприятиях мы передали в муниципалитеты, — обратился к работодателям Бусаргин.

- Особое беспокойство вызывают объекты незавершенного строительства. Есть практики, когда готовый и уже заселенный коттедж в документах так и остается недостроенным объектом. К участку подведены все коммуникации, но налоги идут минимальные. Сотрудникам администрации нужно выходить на места, чтобы проверить все объекты незавершенного строительства. Аналогично муниципалитетам стоит действовать по земельным участкам. Не все земли используются по назначению. Вы это прекрасно знаете, но пора переходить к активным действиям, — сказал Роман Бусаргин.

Отдельно он заметил, что недоимка в местные бюджеты по налогам составила 833,1 млн рублей и до конца года заметно вырастет

- В списке крупных должников по налогам на землю и имущество есть знакомые многим фамилии. Коллеги, так дело не пойдет. Не услышите сейчас этот посыл — в следующий раз назовем фамилии, — пригрозил Бусаргин.