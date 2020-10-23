Саратовец сжег в своем доме мать, отца и жену

Семья жила в двухэтажном доме на Вольской Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 33-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он сжег трех человек в собственном доме.

Суд установил, что вечером 21 августа 2019 года мужчина распивал алкоголь у себя в квартире двухэтажного дома на Вольской. Там же проживали его жена и родители. Сильное опьянение привело к приступу ревности, и гражданин решил убить супругу.

Около 23 часов, когда домочадцы спали, мужчина зажигалкой подпалил мусор в чулане на первом этаже под лестницей. Оставив дом полыхать, он сбежал.

На место прибыли пожарные, которые вынесли из дома 35-летнюю жену поджигателя, его 50-летнюю мать и 55-летнего отца. Молодая женщина и родитель скончались в машине скорой помощи, а вторая пострадавшая умерла в больнице.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Свою вину он признал и был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Полиция задержала подозреваемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

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