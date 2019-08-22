Определен очаг возгорания дома на Вольской

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-22T09:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове следователи начали проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Октябрьском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, огонь унес жизни мужчины и женщины.

Напомним, около двух часов ночи поступило сигнал о возгорании дома №8 на улице Вольская. После тушения в здании были обнаружены два трупа: мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Еще одна пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована.

Следователи не нашли на телах погибших признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился снаружи дома, на торце здания.

После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU