Определен очаг возгорания дома на Вольской
В Саратове следователи начали проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Октябрьском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, огонь унес жизни мужчины и женщины.
Напомним, около двух часов ночи поступило сигнал о возгорании дома №8 на улице Вольская. После тушения в здании были обнаружены два трупа: мужчины и женщины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Еще одна пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована.
Следователи не нашли на телах погибших признаков насильственной смерти.
Предварительно установлено, что очаг возгорания находился снаружи дома, на торце здания.
После проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU