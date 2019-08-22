2019-08-22T08:39:31+03:00
Происшествия

На ночном пожаре в Саратове погибли два человека, одна женщина пострадала

С пламенем боролись 77 огнеборцев
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На пожаре в Саратове погибли две женщиныНа пожаре в Саратове погибли две женщины
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В ночном пожаре в Саратове 22 августа погибли две женщины.

Частично расселенный дом на улице Вольская в Саратове загорелся около двух часов ночи. Сигнал на пульт МЧС о пожаре поступил в 01:51.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на место тушения выехали 23 единицы техники и 77 челрвек, из них 47 — сотрудники ведомства. Пламя охватило 600 кв. м дома №8.

Известно о двух погибших. Одна женщина скончалась на пожаре, вторая — в «скорой помощи» по дороге в больницу. Еще одна пострадавшая госпитализирована.

Пожар ликвидирован в 03:47, устанавливаются причины возгорания.

UPD:

Как рассказали в Центре медицины катастроф, при пожаре на улице Вольская погиб мужчина примерно 60 лет и женщина, возраст которой около 50 лет. Их личности пока устанавливают.

По данным открытых источников, дом №8 — 1917 года постройки. Несмотря на «возраст» здания, оно не было признано аварийным, но было частично расселенным.

Следователи регионального СУ СКР начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Уже предварительно установлено, что очаг возгорания находился снаружи, на торце дома.

Пожар 22.08.19 на Вольской в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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