Роман Бусаргин призвал чиновников не сидеть в кабинетах: А то будем расставаться

Роман Бусаргин

Депутаты согласовали кандидатуру Бусаргина на пост главы саратовского правительства/

В Саратовской областной думе 21 октября состоялось внеочередное заседание. Одним из главных вопросов стало согласование кандидатуры Романа Бусаргина на должность главы регионального правительства.

Его представил вице-губернатор Игорь Пивоваров, далее сам кандидат выступил с докладом.

- Свое выступление хочу начать с вопроса. Без чего невозможно развитие любой территории, будь то село, город, район или регион? Без человека, без здоровой экономики и инвестирования, без доверия. Доверия человека власти. В сложившейся ситуации с пандемией коронавируса мы должны максимально защитить наших жителей. И здесь большие ожидания на единую диспетчерскую службу, на создание дополнительных мест в ковид-госпиталях. Уже даны поручения – до 6 ноября будет развернуто 300 резервных коек, из них 220 с кислородной поддержкой, - сказал Бусаргин.

Он также отметил, что важным направлением является и проведение капитального ремонта.

- Сдвинуть проблему с мертвой точки удалось за счет передачи полномочий функций технического заказчика крупным муниципалитетам. Разумеется, в сфере ЖКХ есть и другие темы, о которых нельзя забывать. Это расселение аварийных домов, предоставление жилья нуждающимся гражданам, застройка жилых микрорайонов только вкупе с социальной инфраструктурой. С 2021 года в муниципальные дорожные фонды по предложению Губернатора области передается транспортный налог. Необходимо уделять внимание ремонту мостовых сооружений, в области их более 400. Ключевой вопрос – привлечение инвестиций. Также необходимо уделить внимание сокращению в разрыве социально-экономического развития муниципалитетов, - сообщал Бусаргин.

Он также считает, что задача власти обеспечить приток инвестиций, которые создадут рабочие места и у человека отпадет желание покидать регион. Сейчас нет проблем с финансирование, есть проблемы с исполнителями.

- Прямое общение должно быть выстроено и жителями. Никогда не узнаешь о той или иной проблеме, сидя в кабинете. Если кому-то эта прописная истина непонятна – с такими чиновниками будем расставаться, - заявил Бусаргин.

После ряда вопросов депутаты проголосовали за назначение Бусаргина на пост председателя саратовского правительства.

Бусаргин сменил на этом посту Александра Стрелюхина, который займется вопросами развития Саратовской агломерации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.