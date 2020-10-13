Губернатор Радаев пояснил, что будет контролировать Александр Стрелюхин в рамках Саратовской агломерации

Александр Стрелюхин сосредоточится на вопросах развития Саратовской агломерации Фото: Александр Уриевский

Губернатор Радаев рассказал, какое хозяйство должен будет контролировать бывший председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Он в ближайшее время возглавит дирекцию при правительстве Саратовской области, которая займется управлением процессами в рамках Саратовской агломерации.

- В этом году мы создали особую экономическую зону, в нее вошли два муниципалитета из Саратовской агломерации — Саратов и Энгельс. Это совершенно другие возможности для инвесторов, льготное вхождение в реализацию проектов. Этим мы выгодно отличаемся от соседних регионов и других субъектов РФ.

Занимаемся рядом других вопросов на перспективу. Прежде всего, это проект компании «Дом.РФ» по реконструкции четырех территорий в составе Саратова. Он обсуждается с ведущими мировыми и российскими архитекторами, проект будет презентован жителям для обсуждения, — сообщил губернатор.

Радаев напомнил, что с расселением и сносом домов по программе ветхого и аварийного жилья появляется более 100 перспективных площадок с готовой инфраструктурой.

Кроме этого, областные власти попросили Вячеслава Володина содействовать тому, чтобы перспективные площадки, которые имеются у компании «Дом.РФ» после решения проблем обманутых дольщиков, также передать в муниципальную собственность.

- В следующем году полностью передаем транспортный налог муниципальным образованиям. Саратов получит из них дополнительно 1 млрд рублей. Еще 1 млрд. рублей будет выделено областному центру по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». 500 млн рублей выделим на тротуары, и Вячеслав Викторович пообещал нам на ремонт тротуаров найти дополнительные федеральные средства. В этом году Саратов получил почти 4 млрд рублей, в следующем году объем будет таким же. За 2,5 года полностью закроем большую часть инфраструктурных проблем.

На городскую среду в 2021 году выделим 500 млн рублей. Стоит задача завершить благоустройство пляжа, а также провести реконструкцию действующей набережной. Приоритеты расставлены, финансирование будет выделено серьезное, — рассказал Радаев.

Чтобы контролировать все эти процессы, создается новая дирекция при правительстве области, которую и возглавит Александр Стрелюхин.