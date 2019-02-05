В Саратове началось заседание об аресте Елены Салеевой

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-05T15:52:41+03:00

Ей грозит заключение под стражу на два месяца

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В Октябрьском суде Саратова 5 февраля началось заседание по делу в отношении Елены Салеевой, председателя комитета по имуществу администрации Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ее доставили в зал суда под конвоем.

Елену Салееву доставили в суд под конвоемФото: Ольга Муравлёва

Напомним, главу городского комитета по управлению имуществом Елену Салееву подозревают в получении крупной взятки.

Сторона обвинения намерена добиться ареста Салаеевой. По словам старшего лейтенанта юстиции, следователя по особо важным делам СУ СКР Вячеслава Родионова, данная мера пресечения необходима и обычно в таких делах срок задержания под стражу — два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU