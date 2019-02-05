В Саратове началось заседание об аресте Елены Салеевой
В Октябрьском суде Саратова 5 февраля началось заседание по делу в отношении Елены Салеевой, председателя комитета по имуществу администрации Саратова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ее доставили в зал суда под конвоем.
Елену Салееву доставили в суд под конвоемФото: Ольга Муравлёва
Напомним, главу городского комитета по управлению имуществом Елену Салееву подозревают в получении крупной взятки.
Сторона обвинения намерена добиться ареста Салаеевой. По словам старшего лейтенанта юстиции, следователя по особо важным делам СУ СКР Вячеслава Родионова, данная мера пресечения необходима и обычно в таких делах срок задержания под стражу — два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU