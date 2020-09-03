Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Адвокат Михаила Туватина обжаловала приговор

Сам он пока не подавал жалоб
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
КомментироватьОставить комментарий
Суд отправил Михаила Туватина на пожизненный срок

Суд отправил Михаила Туватина на пожизненный срок

Фото: Александр Уриевский

Адвокат Михаила Туватина пожала жалобу на приговор Саратовского областного суда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, жалоба поступила сегодня, в последний возможный день подачи. Однако, если сам Туватин также успел отправить жалобу по почте, но она поступит позже, ее также должны принять к рассмотрению.

После этого стороны процесса могут подать возражения, а потом дело отправится в 4-й апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

Напомним, Михаил Туватин был приговорен к пожизненному сроку за убийство и надругательство над девятилетней Лизой Киселевой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал