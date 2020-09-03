Адвокат Михаила Туватина обжаловала приговор

Суд отправил Михаила Туватина на пожизненный срок Фото: Александр Уриевский

Адвокат Михаила Туватина пожала жалобу на приговор Саратовского областного суда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, жалоба поступила сегодня, в последний возможный день подачи. Однако, если сам Туватин также успел отправить жалобу по почте, но она поступит позже, ее также должны принять к рассмотрению.

После этого стороны процесса могут подать возражения, а потом дело отправится в 4-й апелляционный суд в Нижнем Новгороде.

Напомним, Михаил Туватин был приговорен к пожизненному сроку за убийство и надругательство над девятилетней Лизой Киселевой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.