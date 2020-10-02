В Балашовском доме для престарелых коронавирусом заразились 86 человек

В Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов 86 человек заразились коронавирусом.

- По данным Роспотребнадзора, инфекция подтвердилась у 61 проживающего и 25 сотрудников. Всех постояльцев изолировали и лечат. Режим дезинфекции в учреждении усилили, непрерывно обеззараживают воздух рециркуляторами. Питание организовано с использованием одноразовой посуды по палатам и отделениям, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Также с сегодняшнего дня директора дома-интерната Дмитрия Краснова освободили от этой должности.

Напомним, вчера, 1 октября, председатель правительства области Александр Стрелюхин призвал уволить руководителя учреждения и отметил, что таких ситуаций быть не должно.

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