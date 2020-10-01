Александр Стрелюхин

Темпы рост заболеваемости коронавирусом в Саратовской области выросли настолько, что требуется повторное открытие уже закрытых ковидных госпиталей. Резервный коечный фонд тает стремительно. Об этом на закрытом заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Его поддержал министр здравоохранения Олег Костин, который отметил, что пришлось снова просить медуниверситет развернуть коронавирусные палаты на базе Третьей Советской больницы - Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева СГМУ.

- Ситуация совершенно не меняется — в транспорте, в магазинах, в общественных местах. Плохо, очень плохо! В сентябре число госпитализированных с пневмонией и подозрением на коронавирус в два раза выше, чем в июле-августе! Вдумайтесь в эту цифру! Во всех организациях руководители должны лично следить за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Если не хотят — убеждайте! Если не поможет — наказывайте. Таких ситуаций, как в Балашовском доме-интернате, быть не должно. Я считаю, что его руководитель должен быть уволен, - резко высказался Александр Стрелюхин, предупредивший в очередной раз чиновников об их личной ответственности за ситуацию в курируемой сфере.

Совместные рейды правоохранительных органов, Роспотребнадзора, муниципальных администраций и профильных органов власти по транспорту и торговым объектам и иным организациям будут продолжены.