Пенсионеров из незаконного дома престарелых в Саратове увезли в оздоровительный центр

Пенсионеров из антисанитарного дома престарелых в поселке Юбилейный в Саратове увезли оттуда.

- По обращению о ненадлежащих условиях пребывания граждан в частный пансион выехала рабочая группа, в состав которой входят медики, контрольно-надзорные органы, также замминистра социальной защиты области Светлана Савочкина. Пансионат принадлежит ИП. Данный вид деятельности не является лицензионным, необходима разработка закона о контроле за деятельностью частных домов престарелых, — рассказали «КП-Саратов» в Минтруда области.

На момент прибытия группы в здании был 21 постоялец. Им провели медицинское обследование, взяли тесты на коронавирус. До конца дня их разместили в организациях социального и медицинского обслуживания. Семь человек госпитализируют.

В центр «Ударник» направили четырех пенсионеров, еще десять скоро поступят туда. Дальше будет решаться вопрос об их пристройстве в госучреждения или в семьи.

В министерстве отметили, что в области существует 21 дом престарелых, где проживают около 5 тыс. человек.

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