Старики лежат в кроватях и стонут - такая картина открылась судебным приставам. Кадр из видео канала RT

В Волжском районе Саратова обнаружен частный дом престарелых с «антисанитарией».

Об этом сообщает телеканал «RT» со ссылкой на региональную прокуратуру и службу судебных приставов.

Во время проверки, которую провело надзорное ведомство, оказалось, что постояльцы частного дома престарелых — а это 32 пожилых человека — проживают в условиях антисанитарии, им не оказывают необходимую помощь и уход.

На место выехали судебные приставы, чтобы закрыть заведение по решению суда. Однако из руководства никого застать не удалось. Из персонала были только двое мужчин, которые назывались наемными работниками. При этом постояльцы жили в условиях антисанитарии, грязь была даже на кухне. Пожилые люди лежали на кроватях, но за ними никто не ухаживал, по словам очевидцев, многие стонали.

- Картина ужасная: нарушение санитарных норм, бабушки и дедушки лежат без присмотра, за ними ухода никакого нет, – цитирует RT слова начальника отделения судебных приставов Волжского района Саратова Карена Петросяна.

Также приводятся слова одной из проживающих в частном доме престарелых женщины, Нины Федоровны. Она рассказала, что ее отдала в заведение дочь, а проживание оплачивается из пенсии.

В прокуратуре области отметили, что готовят комментарий по этому поводу. Так же «КП-Саратов» обратилась за разъяснениями в министерство труда и социальной защиты.

Пансионат в Саратове. Фото с сайта учреждения

UPD:

Пансионат был закрыт по решению суда. Стало известно, что речь идет о заведении «Мирра» на улице Салько в поселке Юбилейный.

Во время проверки приставы выяснили, что на кухне хранились продукты вместе с отходами, в пансионате не было собственной прачечной. Персонал не обладал необходимыми лицензиями для осуществления медицинских манипуляций, а новых постояльцев не проверяли на коронавирус.

Более того, антисанитария и отсутствие дезинфекции постельного белья привела к вспышке чесотки. Заразились 15 человек. Сейчас решается вопрос о переводе остальных жильцов в другие учреждения.

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