Полгода в колонии: следователи найдут виновных по делу Дмитрия Рубинштейна

Дмитрий Рубинштейн считает себя незаконно осужденным. Фото со страницы его жены Даниэлы в соцсети

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту лишения свободы Дмитрия Рубинштейна.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств.

Напомним, Дмитрий Рубинштейн был отправлен в колонию за хранение наркотиков. Однако, как выяснилось, преступление совершил его сводный брат.

- Сотрудники полиции не удостоверили надлежащим образом личность подозреваемого, который назвал не свои данные, а представился от имени своего сводного брата, — отметили в СУ СКР области.

Сначала лишение свободы назначили Дмитрию Рубинштейну условно, но так как он по незнанию не являлся отмечаться в полицию, его отправили в колонию в марте 2020 года.

- Лишь в августе правоохранительными органами по жалобе незаконно осужденного были установлены все обстоятельства, он освобожден из исправительного учреждения, а вынесенный в отношении него приговор отменен, — сообщили в следственном управлении.

Сейчас следователи проверят все обстоятельства происшествия, дадут оценку действиям или бездействию юридических лиц. Уголовное дело взял на контроль центральный аппарат СКР и руководство саратовского Следственного управления.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.