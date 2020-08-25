Несправедливо осужденный в Саратове Дмитрий Рубинштейн отпущен из колонии

Дмитрий Рубинштейн. Фото со страницы его жены Даниэлы в соцсети

В Саратове освобожден Дмитрий Рубинштейн.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, было отменено решение Волжского районного суда.

Напомним, 10 февраля суд Волжского района Саратова заменил условный срок Дмитрию Рубинштейну реальным. За то, что мужчина уклонялся от наказания.

Однако впоследствии выяснилось, что Дмитрий Рубинштейн вообще не знал о вынесенном в отношении него приговоре и условном наказании. Дело в том, что его осудили заочно, лишь на основании копии паспорта, который представил другой человек.

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