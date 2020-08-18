На месте убийства Лизы Киселевой в Саратове снесут еще 34 гаража

Гаражи, где убили девочку
Фото: Ольга Симонова
На СХИ в Саратове снесут еще 34 гаража — в месте, через который пролегал путь убитой Лизы Киселевой.
- Распоряжение о сносе 34 самовольных построек в Кировском районе издал комитет по управлению имуществом города. Речь идет о гаражах, расположенных вблизи дома №21 по улице Высокая при подходе к школе №73. Собирались демонтировать 36 объектов, но двое собственников заявили свои права, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Пока что гаражи стоят на своем месте — чиновники ищут подрядчика работ.
Ранее на СХИ уже снесли 47 гаражей и построили лестница, будут ремонтировать еще две. Около школы №73 благоустроили тротуары и восстановили освещение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.