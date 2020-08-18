На месте убийства Лизы Киселевой в Саратове снесут еще 34 гаража

Гаражи, где убили девочку Фото: Ольга Симонова

На СХИ в Саратове снесут еще 34 гаража — в месте, через который пролегал путь убитой Лизы Киселевой.

- Распоряжение о сносе 34 самовольных построек в Кировском районе издал комитет по управлению имуществом города. Речь идет о гаражах, расположенных вблизи дома №21 по улице Высокая при подходе к школе №73. Собирались демонтировать 36 объектов, но двое собственников заявили свои права, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Пока что гаражи стоят на своем месте — чиновники ищут подрядчика работ.

Ранее на СХИ уже снесли 47 гаражей и построили лестница, будут ремонтировать еще две. Около школы №73 благоустроили тротуары и восстановили освещение.

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