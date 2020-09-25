Стая бродячих собак терроризирует людей на площади Кирова в Саратове

Жительница Саратова пожаловалась на стаю бродячих собак в центре Саратова.

- Рядом детская площадка, большое количество гуляющих людей. Я теперь должна в центре города ходить с электрошокером или перцовым баллончиком, чтобы от них отбиться? Куда звонить, чтобы этих собак убрали?! В городе не должно быть бродячих собак, — написала Изабелла Фаизова в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

Гражданка запечатлела на видео нескольких псов, которые лаяли на площади Кирова.

Напомним, в городе происходили случаи, когда бродячие животные кусали людей. Отлов бездомных собак начался с 15 июля.

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