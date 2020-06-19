2020-06-19T10:44:20+03:00
Общество

В Саратове бродячие собаки покусали несколько человек

Жителей Саратова терроризируют стаи собак
Александр Уриевский
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Стаи собак оккупировали детскую площадкуСтаи собак оккупировали детскую площадку
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Саратовцы пожаловались на агрессивную стаю собак, которая бегает по детским площадкам, стоянкам и мусоркам и не дает жителям спокойно пройти к своим домам. Об этом рассказала жительница микрорайона «Звезда» в социальной сети Вконтакте.

Девушка сообщила о некоторых случаях укусов собаками, а также ещё о трех нападениях на женщин во дворе. Жильцы обращались с данной проблемой в МУП «Дорстрой», но в настоящее время предприятие не имеет правовых оснований для отлова собак.

Горожане уже теряют терпение и думают потравить собак.

- Люди бояться подходить к домам, выходить на детскую площадку, там властвуют по 7-12 особей и подрастает куча щенков», — пишет Анастасия Кравченко. Также девушка отметила, что усугубляют ситуацию жители, которые подкармливают стаю.

Анастасия отметила, что при этом местные жильцы стараются найти гуманный выход из этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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