В Саратове бродячие собаки покусали несколько человек
Саратовцы пожаловались на агрессивную стаю собак, которая бегает по детским площадкам, стоянкам и мусоркам и не дает жителям спокойно пройти к своим домам. Об этом рассказала жительница микрорайона «Звезда» в социальной сети Вконтакте.
Девушка сообщила о некоторых случаях укусов собаками, а также ещё о трех нападениях на женщин во дворе. Жильцы обращались с данной проблемой в МУП «Дорстрой», но в настоящее время предприятие не имеет правовых оснований для отлова собак.
Горожане уже теряют терпение и думают потравить собак.
- Люди бояться подходить к домам, выходить на детскую площадку, там властвуют по 7-12 особей и подрастает куча щенков», — пишет Анастасия Кравченко. Также девушка отметила, что усугубляют ситуацию жители, которые подкармливают стаю.
Анастасия отметила, что при этом местные жильцы стараются найти гуманный выход из этой ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU