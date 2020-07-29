В Саратове начали отлавливать бездомных собак
В Саратове начали отлавливать бездомных собак.
- Отлов начался с 15 июля. За это время в приют поместили 18 особей, — рассказали «КП-Саратов» в МБУ «Дорстрой».
За две недели сотрудники учреждения выезжали на Блинова, 8, 35, Романтиков, 44, 2-й Детский проезд, 29/41, Пензенскую, 1а, 35, 33Б, 2-ю Садовую, 65/71.
Фото МБУ «Дорстрой»
При этом заявок принято более 220. Очередность их выполнения определяется количеством собак в стае, есть ли рядом с ними школы, больницы, детсады, насколько псы агрессивны.
Заявку можно подать в сообщения группы ВК, указав ФИО, номер телефона и точный адрес, где обитают собаки.
В приюте животных вакцинируют, стерилизуют или кастрируют, оставляют на постоперационный и карантинный периоды, а после отдают в добрые руки или выпускают обратно на улицу.
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ИСТОЧНИК KP.RU