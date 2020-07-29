2020-07-29T15:13:15+03:00
Общество

В Саратове начали отлавливать бездомных собак

За две недели поймали 18 особей
Ольга Симонова
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Пойманных собак помещают в приют. Фото МБУ «Дорстрой»Пойманных собак помещают в приют. Фото МБУ «Дорстрой»
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В Саратове начали отлавливать бездомных собак.

- Отлов начался с 15 июля. За это время в приют поместили 18 особей, — рассказали «КП-Саратов» в МБУ «Дорстрой».

За две недели сотрудники учреждения выезжали на Блинова, 8, 35, Романтиков, 44, 2-й Детский проезд, 29/41, Пензенскую, 1а, 35, 33Б, 2-ю Садовую, 65/71.

Фото МБУ «Дорстрой»

Фото МБУ «Дорстрой»

При этом заявок принято более 220. Очередность их выполнения определяется количеством собак в стае, есть ли рядом с ними школы, больницы, детсады, насколько псы агрессивны.

Заявку можно подать в сообщения группы ВК, указав ФИО, номер телефона и точный адрес, где обитают собаки.

В приюте животных вакцинируют, стерилизуют или кастрируют, оставляют на постоперационный и карантинный периоды, а после отдают в добрые руки или выпускают обратно на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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