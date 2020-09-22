Подозреваемого во взяточничестве Алексея Зайцева на посту министра сменит Иван Козаченко

Иван Козаченко. Фото Виктории Поповой

Исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области станет Иван Козаченко.

- Согласно существующему в Саратовской области положению, обязанности министра в его отсутствие исполняет заместитель. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства он один — это Иван Козаченко, — рассказали «КП-Саратов» в правительстве области.

Напомним, подозреваемого во взяточничестве Алексея Зайцева суд сегодня отстранил от должности министра на время расследования. Также ему на полгода вынесли запрет определенных действий: нельзя пользоваться различными видами связи, общаться со свидетелями и другое.

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