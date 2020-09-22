Алексею Зайцеву на полгода запретили звонить и пользоваться интернетом

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев Фото: Антон Угольков

Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Зайцеву сегодня, 22 сентября, вынесли меру пресечения.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», решение о запрете определенных действий на полгода, до 22 марта, вынес судья Волжского районного суда Кучко.

Алексей Зайцев выходит из суда после вынесенного в отношении него решения Фото: Дарья Вострикова

В пресс-службе отметили, что теперь подозреваемому нельзя пользоваться телефоном, интернетом, другими средствами связи и общаться со свидетелями. Также на него возложили обязанность являться по требованию следователей.

Напомним, сегодня утром Зайцева отстранили от должности на время предварительного расследования. Его подозревают во взяточничестве на 3 млн рублей на прошлом месте работы.

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