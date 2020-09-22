Директор ООО «КВС» надеется возобновить подачу воды в Саратове на шесть часов раньше

Директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в связи с предстоящим плановым отключением воды рассказал, что работы, возможно, будут завершены раньше срока.

- В период с 01:00 23 сентября до 16:00 следующего дня мы готовимся провести второе масштабное отключение воды в Саратове с остановкой трех водоводов диаметром 1000, 800 и 600 мм. На магистральных коммуникациях планируется установить новое запорное оборудование на водопроводе по Большой Садовой/Вольской и по Ново-Астраханскому шоссе, 39, — рассказал директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

Также новые задвижки появятся на водоводах по улице Огородная, 78/90 и 89 и по 7-й Нагорной, 12, пройдет ремонт 25 единиц запорной арматуры на семи насосных станциях Саратова.

- Столь масштабное отключение полностью восстановит работоспособность магистральных водопроводов в так называемую Заводскую зону и позволит проводить дальнейшие работы в рамках нашей инвестиционной деятельности без таких масштабных отключений, — отметил Журавлев.

По его словам, в 2021 году будут закольцевывать водоводы по Большой Садовой и Посадского.

Директор ООО «КВС» попросил горожан запастись водой и напомнил, что прошлое отключение, в Ленинском районе, завершилось раньше срока на 12 часов.

- Завтра планируется в час ночи прекратить подачу воды и до семи утра провести сброс из коммуникаций. После пройдут основные работы, которые планируется завершить до 23:00, потом начнется наполнение водопроводов. К 09:00 – 10:00 24 сентября надеемся восстановить водоснабжение большинства абонентов, — заявил Журавлев.

При этом у жителей Комсомольского поселка, Агафоновки и Крекинга водоснабжение появится около 15:00 – 16:00.

После возобновления подачи воды рекомендуется пить ее в кипяченом виде.

График подвоза можно посмотреть здесь.

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