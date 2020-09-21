У 200 тысяч саратовцев отключат воду на 39 часов

Зона отключения

В Саратове в среду ожидается масштабное отключение воды — в части Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», оно затронет 200 тыс. горожан.

Отключение воды начнется в 01:00 23 сентября и завершится в 16:00 24 сентября. За это время коммунальщики заменят четыре запорные арматуры.

Полный список адресов, где на это время перестанут подавать воду, можно посмотреть здесь.

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