У 200 тысяч саратовцев отключат воду на 39 часов

Зона отключения
В Саратове в среду ожидается масштабное отключение воды — в части Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», оно затронет 200 тыс. горожан.
Отключение воды начнется в 01:00 23 сентября и завершится в 16:00 24 сентября. За это время коммунальщики заменят четыре запорные арматуры.
Полный список адресов, где на это время перестанут подавать воду, можно посмотреть здесь.
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