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Общество

Опубликованы дополнительные адреса подвоза воды в Саратове

Ожидается масштабное отключение на 39 часов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Появились дополнительные адреса подвоза воды жителям четырех районов Саратова, которых отключат от водоснабжения завтра, 23 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», к учреждениям социальной сферы будут подвозить питьевую воду, к многоквартирным домам — техническую.

Вчера было известно о 18 адресах подвоза, сегодня к ним прибавился еще 21:

улица Шелковичная, 186 — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Большая Садовая, 151 — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица Емлютина, 44 — 13:00 – 14:00;18:00 – 19:00;

улица Слонова, 32/40 — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Аткарская, 42/54 — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица Посадского / улица Степана Разина — 13:00 – 14:00; 18:00 – 19:00;

улица Астраханская, 140 — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Тракторная, 33 — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица Большая Садовая, 210 — 13:00 – 14:00; 18:00 – 19:00;

улица Клочкова — улица 4-я Поперечная — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Клочкова — улица Политехническая — 12:00 – 13:00; 16:00 – 18:00;

улица 2—я Садовая — улица Миротворцева — 13:00 – 14:00; 18:00 – 19:00;

улица Беговая — улица Степана Разина — 10:00 – 12:00; 15:00 – 16:00;

улица Орджоникидзе, 12а — 10:00 – 14:00;

улица Лопатина гора, 14, корпус 1 — 14:00 – 19:00;

улица Пензенская, 25 — 10:00 – 14:00;

улица Огородная, 210 — 14:00 – 17:00;

улица Барнаульская, 32 — 10:00 – 14:00;

улица Тульская, 1 — 15:00 – 19:00;

5-й Нагорный проезд, 28 — 10:00 – 13:00; 14:00 – 19:00;

1-й проезд Энергетиков, 14/16 — 10:00 – 13:00; 14:00 – 19:00.

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