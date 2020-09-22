Министра транспорта Саратовской области Зайцева отстранили от должности

Волжский районный суд Саратова Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 22 сентября, министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева отстранили от должности на срок предварительного расследования, до его завершения.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такое решение принял судья Волжского районного суда Кучко.

Напомним, Алексея Зайцева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 3 млн рублей на прошлой работе — в ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

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