Последние новости о состоянии губернатора Валерия Радаева

Валерий Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев чувствует себя нормально. Последние новости о состоянии главы региона рассказала "КП-Саратов" руководитель пресс-службы главы региона Нина Попова.

- Коронавирус протекает в легкой форме. Он постоянно на связи, самоизолировался и работает дистанционно. Чувствует себя нормально — сообщила она.

Она также поблагодарила всех пользователей соцсетей, пожелавших губернатору сокрейшего выздоровления.

Все запланированные мероприятия с участием Валерия Радаева отменены.

Напомним, о своем заражении губернатор объявил в субботу, 19 сентября. Пользователь Instagram пожелали Радаеву выздоровления.

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